В Киеве отвалилась часть моста и врезалась в машину: фото и видео с места ДТП

В четверг вечером, 26 декабря, в Киеве на Северном мосту оторвалась пластина деформационного шва, которая после этого врезалась в автомобиль Ford.

В результате машину отбросило в отбойник написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авто двигалось в средней полосе в сторону проспекта Степана Бандеры с допустимой скоростью. Внезапно в переднюю часть машины врезалась пластина деформационного шва, которая после этого пробила еще и заднюю правую покрышку.

В Киеве отвалилась часть моста и врезалась в машину Информатор

Авто развернуло и бросило в отбойник в нескольких десятках метров от деформационного шва. В результате ДТП никто не пострадал.

На место прибыли как правоохранители, так и коммунальщики, которые пытались устранить последствия отрыва деформационного шва.

В Киеве на Северном мосту оторвалась пластина деформационного шва Информатор

Часть Северного моста, которая отвалилась, врезалась в автомобиль Ford Информатор

В результате ДТП никто не пострадал Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, 12 сентября часть моста улицы Луговой обрушилась прямо на автомобиль.

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