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27 декабря • обновлено в 12:49
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/ Криминал

В Киеве отвалилась часть моста и врезалась в машину: фото и видео с места ДТП

1.8т
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В четверг вечером, 26 декабря, в Киеве на Северном мосту оторвалась пластина деформационного шва, которая после этого врезалась в автомобиль Ford.

В результате машину отбросило в отбойник написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авто двигалось в средней полосе в сторону проспекта Степана Бандеры с допустимой скоростью. Внезапно в переднюю часть машины врезалась пластина деформационного шва, которая после этого пробила еще и заднюю правую покрышку.

В Киеве отвалилась часть моста и врезалась в машину

В Киеве отвалилась часть моста и врезалась в машину

Информатор

Авто развернуло и бросило в отбойник в нескольких десятках метров от деформационного шва. В результате ДТП никто не пострадал.

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На место прибыли как правоохранители, так и коммунальщики, которые пытались устранить последствия отрыва деформационного шва.

В Киеве на Северном мосту оторвалась пластина деформационного шва

В Киеве на Северном мосту оторвалась пластина деформационного шва

Информатор

Часть Северного моста, которая отвалилась, врезалась в автомобиль Ford

Часть Северного моста, которая отвалилась, врезалась в автомобиль Ford

Информатор

В результате ДТП никто не пострадал

В результате ДТП никто не пострадал

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева, на улице Богатырской, 12 сентября часть моста улицы Луговой обрушилась прямо на автомобиль.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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К Денис
К Денис
В сторону выродка бендерлога... Бог отвёл... (Машину) лучше повредит я чем так щафаршмачится))) подумал "мотор"бга га... Харчище в пяточище сченездохлики=)))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Не обращайте внимания. Следите за Крымским мостом.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Иванова Елена, Перекрасят в жoвто блaкитний и ыщо лет 30 простоит....свiдомо MAHДАйнутое бидлo умеет только перекрашивать, MAHДАйнить и клянчить на паперти грошi!!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Крым Андрей, Этому мосту уже много лет, а вот Крымский))) посмотрим когда с него куски начнут отваливаться))))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Медовар?
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