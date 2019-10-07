В Киеве орудует маньяк с ножом: эксклюзивные подробности и фоторобот убийцы

В Киеве разыскивают опасного маньяка, который по предварительным данным, совершил 1 убийство и еще 4 нападения.
Информация об этом впервые появилась в сети в начале октября и на протяжении недели активно распространялась среди киевлян.
Отмечается, что особую бдительность следует проявить жителям таких районов столицы, как массивы Радужный, Лесной, Воскресенка, а также на Троещине и возле гипермаркета "Эпицентр".
В Киеве орудует маньяк с ножом: фоторобот убийцы
Нацполиция
"Прошу, не выходите из дома! Появился маньяк, очень много убил, убивает без причины, бьет огромным ножом в горло или лицо", – написала в сети одна из киевлянок.
Источники OBOZREVATEL подтвердили один смертельный случай: мужчина скончался от потери крови после того, как его пырнули ножом в сонную артерию. Также сообщили еще о 4 нападениях.
Отмечается, что злоумышленник нападает только на мужчин в вечернее время суток с 20:00 до 22:00 примерно с ножом сзади. Работает на границе Днепровского и Деснянского районов Киева.
Приметы маньяка:
мужчина, на вид 40-45 лет,
рост – 175-180 см,
среднего телосложения,
нос средний с широкими ноздрями,
тонкие губы,
полные щеки,
темные брови,
носит очки для зрения прямоугольной формы в светлой оправе,
при ходьбе сутулится.
В Киеве орудует маньяк с ножом
Скриншот
Факты
Скриншот
В Киеве на Троещине орудует маньяк с ножом
euroradio.fm
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве разыскивали маньяка, который топил людей в Русановском канале.
Перед этим о серии нападений маньяка сообщили в Крыжопольском районе Винницкой области. Там за короткое время убили троих людей.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.