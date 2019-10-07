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7 октября • обновлено в 21:46
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В Киеве орудует маньяк с ножом: эксклюзивные подробности и фоторобот убийцы

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В Киеве разыскивают опасного маньяка, который по предварительным данным, совершил 1 убийство и еще 4 нападения.

Информация об этом впервые появилась в сети в начале октября и на протяжении недели активно распространялась среди киевлян.

Отмечается, что особую бдительность следует проявить жителям таких районов столицы, как массивы Радужный, Лесной, Воскресенка, а также на Троещине и возле гипермаркета "Эпицентр".

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В Киеве орудует маньяк с ножом: фоторобот убийцы

В Киеве орудует маньяк с ножом: фоторобот убийцы

Нацполиция

"Прошу, не выходите из дома! Появился маньяк, очень много убил, убивает без причины, бьет огромным ножом в горло или лицо", – написала в сети одна из киевлянок.

Источники OBOZREVATEL подтвердили один смертельный случай: мужчина скончался от потери крови после того, как его пырнули ножом в сонную артерию. Также сообщили еще о 4 нападениях.

Отмечается, что злоумышленник нападает только на мужчин в вечернее время суток с 20:00 до 22:00 примерно с ножом сзади. Работает на границе Днепровского и Деснянского районов Киева.

Приметы маньяка:

  • мужчина, на вид 40-45 лет,

  • рост – 175-180 см,

  • среднего телосложения,

  • нос средний с широкими ноздрями,

  • тонкие губы,

  • полные щеки,

  • темные брови,

  • носит очки для зрения прямоугольной формы в светлой оправе,

  • при ходьбе сутулится.

В Киеве орудует маньяк с ножом

В Киеве орудует маньяк с ножом

Скриншот

В Киеве орудует маньяк с ножом: эксклюзивные подробности и фоторобот

Факты

В Киеве орудует маньяк с ножом: эксклюзивные подробности и фоторобот

Скриншот

В Киеве на Троещине орудует маньяк с ножом

В Киеве на Троещине орудует маньяк с ножом

euroradio.fm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве разыскивали маньяка, который топил людей в Русановском канале.

Перед этим о серии нападений маньяка сообщили в Крыжопольском районе Винницкой области. Там за короткое время убили троих людей.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
убийство
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