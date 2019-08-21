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В Киеве на улице пытались застрелить предпринимательницу: первые подробности

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В Киеве 20 августа неизвестный несколько раз выстрелил в женщину, которая выходила из своего дома. Пострадавшая является предпринимательницей.

У нее – огнестрельные ранения брюшной полости и кисти руки, пишет УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

Женщину госпитализировали, личность нападавшего неизвестна, поскольку он скрылся сразу после стрельбы. Преступление квалифицировали как покушение на убийство. Отмечается, что ЧП случилось в Голосеевском районе, где в тот же день произошла еще одна стрельба.

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Пострадавшую госпитализировали

Пострадавшую госпитализировали

fakty

В ней приняли участие несколько десятков человек: сотрудники частной охранной фирмы и "Муниципальной варты".

Как писал OBOZREVATEL, у троих госпитализированных обнаружили ранения от травматического и холодного оружия. Еще пять человек получили менее значительные ранения.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Serov Oleg
Serov Oleg
евростолица,епта...
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Укросомали
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