В Киеве мужчина с гранатой угрожал взорвать АЗС. Фото

Полиция задержала в Киеве на АЗС мужчину с гранатой. delo.ua

В Киеве на одной из АЗС мужчина потребовал продать ему алкоголь, угрожая сотруднику станции гранатой.

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева. Инцидент произошел на проспекте Лобановского.

Ночью, 7 сентября, на спецлинию "102" от работников АЗС поступил вызов о том, что посетитель ведет себя агрессивно и угрожает взорвать заведение.

Злоумышленник хотел приобрести алкогольные напитки в ночное время суток, но сотрудники заведения отказали ему. Тогда клиент достал устройство, похожее на гранату и запугивал им работников.

На вызов отправились наряд полиции охраны, специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

По словам и.о. начальника следственного отделения Голосеевского управления полиции Артема Баранова, по прибытию на место происшествия полицейские охраны заметили мужчину, который держал в руках устройство, похожее на гранату.

В Киеве на АЗС мужчина угрожал сотруднику станции гранатой. Полиция Киева

"Нарушитель объяснил правоохранителям, что на заправке ему не продали спиртное в запрещенное законом время, поэтому он решил угрожать работникам подрывом заведения", – сказано в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника. Полиция Киева

Злоумышленником оказался ранее не судимый 42-летний местный житель. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Согласно акту взрывотехников с места происшествия изъято пиротехническое изделие – страйкбольную гранату", – уточнили в полиции.

С места происшествия изъяли страйкбольную гранату. Полиция Киева

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанному на период досудебного расследования меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злоумышленнику грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области мужчина, у которого на территории участка обнаружили плантацию конопли, угрожал правоохранителям гранатой и обрезом.

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