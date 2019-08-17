В Киеве мужчина перерезал горло жене и пытался покончить с собой: фото 18+

В Киеве вечером в субботу, 17 августа, мужчина убил бывшую жену, перерезав ей горло.

После этого он пытался совершить самоубийство аналогичным способом. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, передают "Вартові еспресо" в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошел в Соломенском районе города. Мужчина, предварительно, набросился на супругу из-за ревности.

Фото с места преступления Еспресо

Врачи "скорой" прибыли на место происшествия. Женщину, которой было около 35 лет, спасти не удалось – она получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работает следственная группа, обстоятельства преступления выясняются.

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Фото с места преступления Еспресо

Фото с места преступления Еспресо

Фото с места преступления Еспресо

Фото с места преступления Еспресо

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 16 августа, на Русановке в Киеве нашли расчлененный труп женщины.

Как рассказал друг убитой, предполагаемым убийцей является их общий знакомый.

Выяснилось, что перед свое гибелью женщина вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес в канал.

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