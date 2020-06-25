В Киеве мужчина избил 6-летнего крестника до потери сознания. Фото 18+

В Киеве мужчину заподозрили в том, что он едва не убил 6-летнего крестника. Мальчик по состоянию на 25 июня находился в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Так, в ночь на 25 июня врач сообщил правоохранителям о том, что из окна многоэтажки на улице Шолом-Алейхема выпал ребенок, 2014 года рождения. Медики госпитализировали мальчика без сознания (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Как рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, на месте было обнаружено мать ребенка и ее друзей в состоянии алкогольного опьянения.

"Проведя ряд первоочередных следственных действий, мы выяснили, что родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, сообщив им то, что ребенок якобы выпал из окна", – сказал он.

В Киеве мужчина избил 6-летнего крестника до потери сознания Полиция Киева

"Предварительно нами установлено, что мальчику телесные повреждения нанес его крестный отец, который в компании еще нескольких мужчин и матери потерпевшего употреблял алкогольные напитки в квартире. В соседней комнате мы обнаружили следы крови, а затем установили свидетеля, который объяснил, что крестный зашел в комнату мальчика и через некоторое время вынес его избитого и безпритомного на руках", – добавил правоохранитель.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 38-летний уроженец Волынской области.

Следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Будет решаться вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

В Киеве мужчина избил 6-летнего крестника до потери сознания Полиция Киева

Как отметили в полиции, было установлено, что 41-летняя киевлянка воспитывает еще одного сына, 2011 года рождения. Женщина уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Специалисты временно забрали у нее 9-летнего ребенка и доставили его в больницу для медицинского обследования.

Пост полиции Скриншот

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева мужчину обвинили в том, что он якобы выстрелил в голову работнику, который клал плитку у него под домом.