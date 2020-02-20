Прикрыл младшего брата: в Киеве произошло кровавое ЧП

В Оболонском районе Киева мужчина ударил ножом старшего брата. Сам факт произошедшего ужасен, однако, по мнению медиков, пострадавшему невероятно повезло – все могло закончиться трагичнее.

Как рассказали источники OBOZREVATEL, инцидент произошел 19 февраля в одном из многоэтажных домов на проспекте Героев Сталинграда.

Именно оттуда "скорая" забрала раненого 38-летнего мужчину и доставила в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Больница скорой медицинской помощи

У пострадавшего было серьезное ранение бедра, задета бедренная артерия. Это крупный магистральный сосуд, а невосполнимая кровопотеря наступает в течение двух-трех минут с момента повреждения. Однако в данном случае мужчине невероятно повезло – он выжил.

По словам источника OBOZREVATEL, раненый рассказал медикам, что неизвестные напали на него с ножом возле подъезда. Врачи, в свою очередь, сообщили о произошедшем в полицию, а дальше случился неожиданный поворот.

Выехавшие на место происшествия правоохранители не обнаружили следов крови ни возле подъезда, ни в кабине лифта. А вот в квартире, где жили братья, их было много. Там же полицейские нашли и само орудие преступления.

В итоге младший брат пострадавшего, 35-летний Алексей, признался, что это он ударил ножом, а не какие-то неизвестные. Причиной якобы стала... вспыхнувшая ссора.

Соседи рассказали журналистам OBOZREVATEL, что в этом доме много квартир арендуют, однако "двушка", в которой произошло кровавое преступление, принадлежит именно братьям.

"Женя и Саша живут тут вдвоем, ну, и плюс кот. Отношения у братьев напряженные, бывало, что и дрались", – сообщили соседи.

Квартира, где произошло преступление

Сейчас младший брат задержан правоохранителями, а старший – в больнице.

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле пункта обмена валют вооруженные преступники напали на мужчину. Их добычей стали два миллиона гривен.

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