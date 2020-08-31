В Киеве имитировали похищение и убийство ІТ-предпринимателя: вероятного заказчика поймали в Одессе

В Киеве имитировали похищение и убийство ІТ-предпринимателя, а вероятного заказчика поймали в Одессе. Полиция Одесской области

СБУ инсценировала похищение и убийство киевского ІТ-коммерсанта, а тогда – задержала вероятного заказчика.

Как написал пресс-центр службы на своем сайте, ранее оперативники установили, что житель столицы искал киллера для убийства бизнес-партнера (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Заказчик имел конфликт с потерпевшим из-за совместных сделок в известной компании, которая занималась криптовалютой и имеет некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды". Жизнь партнера злоумышленник оценил в $5 тысяч", – говорится в сообщении.

В Киеве имитировали похищение и убийство ІТ-предпринимателя СБУ

Вероятного заказчика поймали в Одессе СБУ

Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем – убийства жертвы, после чего сообщили о выполнении "задания". Сотрудники СБУ задержали предполагаемого заказчика в Одессе согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения и фотоотчета о выполнении убийства.

Задержанному объявлено о подозрении СБУ

Жизнь партнера подозреваемый "оценил" в $5 тысяч СБУ

В рамках начатого уголовного производства вероятном заказчику было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (Убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во дворе жилого дома поздно вечером 26 августа мужчинe силой затолкали в авто.

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