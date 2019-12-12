В Киеве дельцы "украли" у вуза общежитие: за дело взялся суд

Общежитие Киевского национального университета технологий и дизайна в столице Украины длительное время незаконно использовали как гостиницу.

По иску Киевской местной прокуратуры № 6 суд обязал общество освободить помещение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Так, помещения общежития, которые расположенные на территории Печерского района Киева и являются государственной собственностью, незаконно, без правовых оснований, использовались обществом как гостиница.

В Киеве дельцы "украли" у вуза общежитие. Иллюстрация

Поэтому местная прокуратура обратилась в суд на защиту интересов государства с требованием об освобождении помещения общежития. Решением Хозяйственного суда города исковые требования прокуратуры удовлетворили в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Шевченковском районе Киева, на улице Жилянской, 107, вспыхнул пожар в помещении административного здания, которое использовали как хостел.

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