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12 декабря • обновлено в 15:48
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/ Криминал

В Киеве дельцы "украли" у вуза общежитие: за дело взялся суд

1.2т
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Общежитие Киевского национального университета технологий и дизайна в столице Украины длительное время незаконно использовали как гостиницу.

По иску Киевской местной прокуратуры № 6 суд обязал общество освободить помещение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Так, помещения общежития, которые расположенные на территории Печерского района Киева и являются государственной собственностью, незаконно, без правовых оснований, использовались обществом как гостиница.

В Киеве дельцы "украли" у вуза общежитие. Иллюстрация

В Киеве дельцы "украли" у вуза общежитие. Иллюстрация

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Поэтому местная прокуратура обратилась в суд на защиту интересов государства с требованием об освобождении помещения общежития. Решением Хозяйственного суда города исковые требования прокуратуры удовлетворили в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Шевченковском районе Киева, на улице Жилянской, 107, вспыхнул пожар в помещении административного здания, которое использовали как хостел.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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