В Институте сердца произошло вооруженное вторжение: все подробности ЧП

В Киеве 14 декабря представители общественной организации "С14" проникли в государственное учреждение Институт сердца и устроили толкотню с персоналом.

Как рассказал на своей странице в Facebook директор Борис Тодуров, в этот момент в заведении проходил внутренний непубличный тренинг, когда во время отработки кризисных ситуаций сначала в помещение проникла девушка, которая вела незаконную съемку (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"При попытке администрации выяснить причины съемки девушка повела себя как профессиональный шпион – попыталась убежать, прятала лицо и молчала. Медицинский персонал для выяснения личности и вызвал полицию. Девушка набрала подготовленную комбинацию на телефоне – и через 5 минут в помещение ворвались трое парней, один из них в маске. Эти неизвестные визитеры пытались растолкать персонал, но были также задержаны. К визитерам пришел директор Института сердца, и получил угрозы физической расправы, оскорбления ("С*пар", "Чей Крым?")", – написал Тодуров.

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По его словам, визитеры не скрывали, что находились в Институте вместе с задержанной девушкой. В учреждении вызвали полицию, которая во время обысков нашла холодное оружие.

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"В соцсетях появились призывы кураторов визитеров, которые призывают активистов подтягиваться и блокировать Институт сердца. На территории уже замечены посторонние лица. В это время в Институте находится около 200 пациентов в критическом состоянии. Агрессивные действия задержанных и блокирующих вызывают эмоциональное давление. Он может привести к повторным сердечным приступам у пациентов и затрудняет действия медицинского персонала. Все это может привести к смерти", – подчеркнул он.

Тодуров также призвал Минздрав Украины "отбросить личные обиды и осудить факт агрессии к медицинскому персоналу".

Заместитель председателя партии "Батьківщина", народный депутат Сергей Власенко пообещал направить депутатское обращение в Национальную полицию касательно этой ситуации.

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"Публично обращаюсь к Арсену Авакову и руководства Национальной полиции с просьбой обеспечить безопасность медицинского учреждения", – написал он.

В свою очередь украинская журналистка Ирина Заславец пояснила, что нападавшие представились активистами ОО "Січ".

"В заведение ворвались неизвестные люди, которые представились активистами ОО "Січ". На месте работает полиция. Напомню, на 19 декабря назначены выборы директора Института сердца", – пояснила она.

В "С14" подтвердили, что в учреждении задержаны четверо их представителей.

"Они пришли посмотреть, как Тодуров проводит тренинги для медиков, как противодействовать активистам, как в ситуации с Крысиным, когда год назад они его у себя незаконно прятали. Шрек там рассматривается в виде жертвы. Сейчас одну девочку зажали 6 человек и трех ребят окружила охрана. К ней не пускают. Требуют все удалить", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, детский Институт сердца в 2018 оказался в эпицентре скандала. Там был размещен условно осужденный фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин. Позже в учреждении пояснили, что пошли на такой шаг из-за отсутствия свободных мест во взрослом отделении.