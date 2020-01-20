В "Борисполе" пьяный турист с матами набросился на пограничников. Видео

В понедельник, 20 января, пограничники сняли с самолета украинца, который пьяным матерился и бросался с угрозами на правоохранителей.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Борисполь", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что житель Киевской области перед вылетом в Шарм-эль-Шейх (Египет) "хорошенько выпил" в одном из заведений в терминале аэропорта.

"Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья остались на борту самолета, начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям охранников границы. Пограничники отдела "Борисполь" долго пытались успокоить мужчину и объяснить, что подобное поведение недопустимо ни на борту самолета, ни на территории пункта пропуска. Однако воспринимать информацию и пересмотреть нормы своего поведения горе-пассажир никак не хотел", – говорится в сообщении.

Пограничники пытались усмирить пассажира, но после неудачных попыток, задержали его и привлекли к административной ответственности.

Осторожно, на видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, на авиарейсе Барселона-Киев пьяная украинка устроила скандал и бросалась на пассажиров с матами и кулаками.

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