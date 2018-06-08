В Киеве засекли "неадекватную" мать с младенцем: опубликованы фото

В Киеве женщина с признаками наркотического опьянения небрежно обращалась с ребенком.

Малыша у нее пришлось забирать правоохранителям, пишет "Информатор", ссылаясь на пресс-службу полиции.

"Неравнодушные граждане сообщили на линию 102, что возле супермаркета неадекватная женщина небрежно обращается с маленьким ребенком", ― сообщили в издании.

"Информатор"

"Информатор"

Патрульные выявили у женщины явные признаки наркотического опьянения: суженные зрачки, медлительность, несвязную речь и отсутствие реакции на свет.

Младенца увезли для полной диагностики в детскую больницу, а мать доставили в управление полиции.

Как писал OBOZREVATEL, мать малыша, который выпал из окна квартиры, рассказала свою версию трагедии.