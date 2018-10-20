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/Криминал

Услышал внезапный удар: появились новые детали и фото ДТП с актерами ''Дизель Шоу''

83.3тЧитать материал на украинском

Правоохранители задержали водителя автобуса с актерами "Дизель Шоу", который попал в смертельное ДТП под Киевом. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Столкновение произошло с фурой с логотипом "Новой почты", которая, как и автобус, ехала по направлению к столице, пишет "Информатор". Предварительной причиной трагедии считается потеря управления водителем автобуса.

"По неизвестным причинам, он не справился с управлением и врезался в полуприцеп грузовика. От удара автобус получил серьезные повреждения. В нем ехали 14 человек, все они актеры, возвращающиеся из Львова. В момент столкновения они спали, а одна женщина сидела спереди рядом с водителем", ― уточнили в СМИ.

Услышал внезапный удар: появились новые детали и фото ДТП с актерами ''Дизель Шоу''

Место ДТП

"Информатор"

Услышал внезапный удар: появились новые детали и фото ДТП с актерами ''Дизель Шоу''

Автобус актеров

"Информатор"

Новости
ДТП с участниками "Дизель Шоу": стало известно, кто еще пострадал

По словам водителя фуры, он внезапно услышал сильный удар, после чего выскочил из транспорта. Там он увидел разбитый автобус и тело погибшей.

Услышал внезапный удар: появились новые детали и фото ДТП с актерами ''Дизель Шоу''

Автобус актеров

"Информатор"

Услышал внезапный удар: появились новые детали и фото ДТП с актерами ''Дизель Шоу''

Второй участник аварии

"Информатор"

Напомним, что жертвой аварии является известная украинская актриса Марина Поплавская. Кроме нее госпитализировали еще двоих актеров.

Услышал внезапный удар: появились новые детали и фото ДТП с актерами ''Дизель Шоу''

Марина Поплавская

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, Марина Поплавская получила несовместимые с жизнью травмы.

Персона
Марина Поплавская
Место
Украина
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Лыковый лабутен
Лыковый лабутен
Не заросте ніколи та стежина, що провела Тебе в останню путь. Похилиться зажурена калина і добрим словом люди пом’януть. Лебединим пухом Тобі земля і Царство Небесне.
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