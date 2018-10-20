Услышал внезапный удар: появились новые детали и фото ДТП с актерами ''Дизель Шоу''

Правоохранители задержали водителя автобуса с актерами "Дизель Шоу", который попал в смертельное ДТП под Киевом. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Столкновение произошло с фурой с логотипом "Новой почты", которая, как и автобус, ехала по направлению к столице, пишет "Информатор". Предварительной причиной трагедии считается потеря управления водителем автобуса.

"По неизвестным причинам, он не справился с управлением и врезался в полуприцеп грузовика. От удара автобус получил серьезные повреждения. В нем ехали 14 человек, все они актеры, возвращающиеся из Львова. В момент столкновения они спали, а одна женщина сидела спереди рядом с водителем", ― уточнили в СМИ.

Место ДТП "Информатор"

Автобус актеров "Информатор"

По словам водителя фуры, он внезапно услышал сильный удар, после чего выскочил из транспорта. Там он увидел разбитый автобус и тело погибшей.

Автобус актеров "Информатор"

Второй участник аварии "Информатор"

Напомним, что жертвой аварии является известная украинская актриса Марина Поплавская. Кроме нее госпитализировали еще двоих актеров.

Марина Поплавская "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, Марина Поплавская получила несовместимые с жизнью травмы.