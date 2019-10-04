Участвовали АТОшники: СБУ разоблачила крупную схему воровства земли в Киеве

Около 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" в Оболонском районе Киева незаконно отчуждили в Госгеокадастре, организовав преступную схему с ветеранами АТО.

Преступление расследует Служба безопасности Украины в Киеве и области, сказано в постановлении Днепровского райсуда столицы от 12 сентября.

Следствие установило, что должностные лица Госгеокадастра Киевской области путем злоупотребления своим служебным положением совершали растрату земельных участков, которые принадлежат государству.

Схема преступников состояла из нескольких этапов:

Первый – поиск и установление свободных участков за пределами населенных пунктов, подлежащих государственной приватизации с тем или иным целевым назначением (как правило это земли для личного крестьянского хозяйства). Поиском занимаются руководители районных подразделений областного Госгеокадастра, которые непосредственно занимаются мониторингом свободных госземель.

Второй этап – поиск и установление личных отношений с лицами, которые по своему правовому статусу имеют право претендовать на приватизацию земельных участков.

Как правило, это лица до 45 лет, которые принимали участие в Антитеррористической операции на востоке Украины и имеют соответствующий статус участника АТО.

Эти участники АТО за вознаграждение обычно в $500-1000 предоставляли копии своих личных документов, а доверенность на представление их интересов подконтрольным лицам в соответствующих органах государственной власти.

Таким образом, на подставных лиц было отчуждено 232 га земель сельскохозяйственного назначения в Киево-Святошинском районе. Сначала участок был выведен из баланса госпредприятия с целью дальнейшей приватизации.

В дальнейшем были подобраны 163 человека, часть из которых являются участниками АТО, которые в июне этого года по поручению обратились к Госгеокадастра с ходатайством о предоставлении им участков в собственность. Эти ходатайства были сразу согласованы и подписаны соответствующие приказы о разрешении на разработку технической документации.

В дальнейшем эти лица за деньги заказали техническую документацию (по поручению) и распаевали общий участок в 323 га на 163 части по 2 га. Уже 30 июля начальник Главного управления Госгеокадастра в Киевской области подписала приказы о передаче этим лицам в частную собственность участков.

После этого участки практически сразу переоформили на других лиц. В частности, 34 участка, что составляют около 70 га земли, 14 августа внесли в уставный капитал ООО "Фермеры Киевщины".

Следователи установили, что ни один из владельцев участка не зарегистрирован в Киевской области, у некоторых – изменились паспортные данные, а один на момент подписания приказа 30 июля вообще уже умер.

По данным следствия, рыночная стоимость земельного участка в указанном регионе составляет около 1500 долларов США за сотку.

Иллюстрация. Комплекс “Пуща-Водица” КиевВласть

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