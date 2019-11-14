В Оболонском районе Киева у судьи Хозяйственного суда города похитили элитный автомобиль Lexus.

Происшествие случилось возле одного из ресторанов. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Авто было припарковано рядом с заведением, когда неустановленное лицо его похитило. В транспортном средстве также было надлежащее судьи оружие – пистолет Shmayser.

У судьи Хозсуда Киева похитили элитное авто

Сам автомобиль находился у судьи в пользовании. По факту угона машины начали уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киеве 8 ноября двое неизвестных напали на члена аттестационной комиссии в Генпрокуратуре Украины и основателя общественной организации StateWatch Александра Леменова.

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