Задержание замглавы Киевской городской таможни: выяснились скандальные подробности

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить суд избрать заместителю главы Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому меру пресечения в виде ареста с правом внесения 57 млн грн залога.
Об этом ASPI сообщили 29 ноября в прокуратуре. Именно в этот день Высший антикоррупционный суд должен избрать Тупальскому меру пресечения.
Сергей Тупальский и Вадим Альперин
"Сторона обвинения считает оптимальным для него арест с правом залога в 57 миллионов гривен", – рассказали сотрудники прокуратуры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". В НАБУ прокомментировали ситуацию.
Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, из всех грузов Альперина перестали платить пошлину.
По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует именно Государственное бюро расследований.
Еще в ноябре 2017 года Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $800 тысяч.
Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, однако вскоре его отпустили.
OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть самую большую схему контрабанды.
Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи в задержании "короля контрабанды" Альперина.
На такое заявление президента ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Бизнесмен действительно пришел в прокуратуру и был задержан НАБУ на входе. Позже НАБУ объявило о подозрении Альперину.
Тупальскому и еще 9 лицам также было сообщено о подозрении. В САП подтвердили информацию.
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