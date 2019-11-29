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30 ноября • обновлено в 11:15
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/ Криминал

Задержание замглавы Киевской городской таможни: выяснились скандальные подробности

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить суд избрать заместителю главы Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому меру пресечения в виде ареста с правом внесения 57 млн грн залога.

Об этом ASPI сообщили 29 ноября в прокуратуре. Именно в этот день Высший антикоррупционный суд должен избрать Тупальскому меру пресечения.

Сергей Тупальский и Вадим Альперин

Сергей Тупальский и Вадим Альперин

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"Сторона обвинения считает оптимальным для него арест с правом залога в 57 миллионов гривен", – рассказали сотрудники прокуратуры.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Персона
Сергей Тупальский
Место
Украина Киев
Тег
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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