Требовал интимные фото и деньги: в Киеве парень изнасиловал школьницу. Фото подозреваемого

В Киеве 19-летний парень требовал у 11-летней девочки интимные фото, а затем изнасиловал ее. Также юноша домогался у школьницы денег, угрожая выложить ее снимки в интернет.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева. Сначала парень слал девочке сообщение сексуального характера, постепенно развращая ее.

Киевлянин потребовал от школьницы ее фото в обнаженном виде и подговаривал употреблять с ним наркотики и психотропы. А позже парень, воспользовавшись беспомощностью девочки, заставил ее раздеться и изнасиловал. Тогда он потребовал у школьницы деньги, угрожая выложить в интернет ее фото в обнаженном виде.

В Киеве парень изнасиловал школьницу

Правоохранители задержали юношу. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно) УК Украины. Местная прокуратура будет готовить ходатайство об избрании меры пресечения. Также будет устанавливаться причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря на Киевщине 14-летнюю девочку изнасиловал ее родной дядя. Мужчина напоил племянницу алкоголем до головокружения, а потом совершил насильственные действия.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!