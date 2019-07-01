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Мать отлучилась на минуту: в Киеве произошла трагедия с ребенком

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В Киеве с балкона девятого этажа выпал 3-летний мальчик. Ребенок погиб до приезда скорой.

Как сообщила OBOZREVATEL пресс-офицер Деснянского райуправления полиции Наталья Федоровская, трагедия произошла 1 июля на ул. Милютенко.

"Вместе с ребенком в квартире находилась его мама. Женщина занималась домашними делами и на минуту отлучилась. Когда вернулась, то увидела, что ребенка нет на том месте, где он сидел и смотрел мультфильмы", – сообщила она.

По словам Федоровской, семья малыша – благополучная, на учете не состояла.

Иллюстрация

Иллюстрация

Фото из открытых источников

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Трагедия произошла на ул. Милютенко

Трагедия произошла на ул. Милютенко

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Трагедия произошла на ул. Милютенко

Трагедия произошла на ул. Милютенко

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве двое малышей выпали из окон высоток и чудом остались живы. В полиции сообщили, что причиной происшествий в большинстве случаев является москитная сетка, на которую дети опираются, когда залазят на подоконник.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалдети
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