Мать отлучилась на минуту: в Киеве произошла трагедия с ребенком

В Киеве с балкона девятого этажа выпал 3-летний мальчик. Ребенок погиб до приезда скорой.
Как сообщила OBOZREVATEL пресс-офицер Деснянского райуправления полиции Наталья Федоровская, трагедия произошла 1 июля на ул. Милютенко.
"Вместе с ребенком в квартире находилась его мама. Женщина занималась домашними делами и на минуту отлучилась. Когда вернулась, то увидела, что ребенка нет на том месте, где он сидел и смотрел мультфильмы", – сообщила она.
По словам Федоровской, семья малыша – благополучная, на учете не состояла.
Иллюстрация
Фото из открытых источников
Обстоятельства трагедии устанавливаются
Трагедия произошла на ул. Милютенко
Google. Maps
Трагедия произошла на ул. Милютенко
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве двое малышей выпали из окон высоток и чудом остались живы. В полиции сообщили, что причиной происшествий в большинстве случаев является москитная сетка, на которую дети опираются, когда залазят на подоконник.
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