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Спускался по простыням: под Киевом мужчина сорвался вниз с многоэтажки

4.6т Читать материал на украинском

В Вишневом Киевской области мужчина пытался спуститься из окна многоэтажки по простыне, но сорвался вниз.

Он выжил, был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе "Киев Оперативный".

"Он пытался спуститься вниз по связанными простыням и упал. Причины этого поступка будут выяснять правоохранители", – отметили в соцсети.

Мужчина спускался по простыням

Мужчина спускался по простыням

"Киев Оперативный"

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Мужчина решился на такой шаг из-за того, что его в квартире заперла жена. По мнению женщину, у супруга есть проблемы с алкоголем, из-за чего она устроила ему заточение, пишет ТСН.

Мужчина упал на землю

Мужчина упал на землю

"Киев Оперативный"

Свидетели ЧП добавили, что оно произошло в ЖК "Акварели". На опубликованных снимках видно, что пострадавший пытался спуститься с 5 этажа.

Пострадавший был госпитализирован

Пострадавший был госпитализирован

"Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в июне в селе Петропавловская Борщаговка (Киево-Святошинский район) двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа. Малыш через незапертое окно наклонился и упал вниз.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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