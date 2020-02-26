Мужчина, который совершил самоподжог под Офисом президента Украины в Киеве 26 февраля, Александр Бурлаков из села Новоивановка Сумской области объяснил свой поступок проблемами с землей.

Он прокомментировал инцидент журналистам. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале издание 112.ua (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отвечая на вопрос о том, что стало причиной самоподжога, мужчина сказал: "Земля, которую украл сельский совет вместе с Госгеокадастром". По его словам, людям попросту не давали распаевать ее.

Совершивший самоподжог под Офисом президента мужчина объяснил страшный поступок Информатор

Бурлаков отметил, что приезжал в Киев уже несколько раз, чтобы решить проблему, но все заканчивалось безрезультатно. Он добавил, что обращался во многие учреждения, в том числе и к правоохранителям.

"Я не вижу выхода, поэтому так и поступил... Я просто хочу, чтобы мене услышали", – подчеркнул мужчина.

Издание "Информатор" также написало, что потерпевший хотел, чтобы к нему вышел президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под Офисом президента Украины в среду, 26 февраля, мужчина совершил самоподжог. OBOZREVATEL собрал все детали, фото и видео с места ЧП.

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