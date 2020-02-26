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26 февраля • обновлено в 16:47
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/ Криминал

Совершивший самоподжог под Офисом президента мужчина объяснил страшный поступок

7.1т
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Мужчина, который совершил самоподжог под Офисом президента Украины в Киеве 26 февраля, Александр Бурлаков из села Новоивановка Сумской области объяснил свой поступок проблемами с землей.

Он прокомментировал инцидент журналистам. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале издание 112.ua (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отвечая на вопрос о том, что стало причиной самоподжога, мужчина сказал: "Земля, которую украл сельский совет вместе с Госгеокадастром". По его словам, людям попросту не давали распаевать ее.

Совершивший самоподжог под Офисом президента мужчина объяснил страшный поступок

Совершивший самоподжог под Офисом президента мужчина объяснил страшный поступок

Информатор

Бурлаков отметил, что приезжал в Киев уже несколько раз, чтобы решить проблему, но все заканчивалось безрезультатно. Он добавил, что обращался во многие учреждения, в том числе и к правоохранителям.

"Я не вижу выхода, поэтому так и поступил... Я просто хочу, чтобы мене услышали", – подчеркнул мужчина.

Издание "Информатор" также написало, что потерпевший хотел, чтобы к нему вышел президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под Офисом президента Украины в среду, 26 февраля, мужчина совершил самоподжог. OBOZREVATEL собрал все детали, фото и видео с места ЧП.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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