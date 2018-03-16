Снял даже кольцо: в Киеве преступник оглушил и ограбил женщину

В Киеве неизвестный ударил прохожую по голове, а когда она потеряла сознание, ограбил ее.

Случай произошел в четверг вечером, 15 марта, в Голосеевском районе на улице, Лятошинского, 24, сообщили "Обозревателю" источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, после того, как грабитель "вырубил" женщину, он забрал у нее сумочку, в которой был телефон и деньги.

Также преступник снял с пальца женщины золотое кольцо.

Полицию через некоторое время после преступления вызвал муж пострадавшей.

Место происшествия Гугл. Карты

Место происшествия Гугл. Карты

Место происшествия Гугл. Карты

Ранее "Обозреватель" сообщал, что полиция задержала четырех подозреваемых в убийстве 43-летней многодетной матери из Фастова.

Также сообщалось, что в Ирпене в частном доме были обнаружены тела пожилых супругов.