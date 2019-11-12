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12 ноября • обновлено в 17:27
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/ Криминал

Смертельное ДТП с Lexus в Киеве: дело получило новый поворот

1.8т
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Водителя автомобиля Lexus, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП на проспекте Бажана в Киеве, взяли под стражу без права на залог.

Такое решение во вторник, 12 ноября, принял Шевченковский райсуд столицы, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, 10 ноября 21-летний мужчина за рулем авто столкнулся с машиной Renault Logan и на тротуаре наехал на женщину с мужчиной. В результате ДТП девушка погибла на месте.

Смертельное ДТП с Lexus в Киеве

Смертельное ДТП с Lexus в Киеве

Прокуратура Киева

Водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, и выбрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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