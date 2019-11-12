Смертельное ДТП с Lexus в Киеве: дело получило новый поворот

Водителя автомобиля Lexus, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП на проспекте Бажана в Киеве, взяли под стражу без права на залог.

Такое решение во вторник, 12 ноября, принял Шевченковский райсуд столицы, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, 10 ноября 21-летний мужчина за рулем авто столкнулся с машиной Renault Logan и на тротуаре наехал на женщину с мужчиной. В результате ДТП девушка погибла на месте.

Смертельное ДТП с Lexus в Киеве Прокуратура Киева

Водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, и выбрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Дарницком районе Киева автомобиль Lexus 10 ноября протаранил такси, вылетел на тротуар и сбил мужчину и женщину. В результате ДТП девушка получила смертельные травмы и погибла на месте.

В сеть попало видео смертельной аварии в Киеве, где Lexus раздавил пешеходов.

Полиция устанавливает обстоятельств ДТП и начала уголовное производство.

OBOZREVATEL удалось пообщаться с очевидцем смертельной аварии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал