В Киеве задержали десятки вооруженных "титушек": что известно

В Дарницком районе Киева возле стройки многоэтажного жилого дома полиция задержала группу мужчин с оружием. По предварительным данным, они собирались устроить провокацию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве, во время патрулирования возле м. "Осокорки" правоохранители заметили около 80 молодых людей со спецсредствами.

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"Чтобы предупредить возможные провокации, на место отправили спецназ, наряды патрульных и по тревоге подняли территориальное управление полиции", — рассказали столичные правоохранители.

Увидев их, молодые люди бросились врассыпную, однако полиция смогла задержать около 40 человек.

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"У них были щиты, резиновые палки и даже оружие", — рассказал временный и.о. начальника ГУ Национальной полиции Киева Виктор Нечитайло.

Отметим, что процесс стройки на Осокорках уже не единожды пытались сорвать. К примеру, в конце июля там произошли столкновения между членами "Национального корпуса" и полицией.

Прикрываясь митингами против нового ЖК, некоторые организации устраивали нападения на представителей застройщика и правоохранителей. Протестующие бросали в них яйца, камни и дымовые шашки.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые местные жители ведут борьбу с новой постройкой и считают, что на ее месте нужно обустроить экопарк.