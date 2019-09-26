"Секс, мольба и детский крик": Киев взбудоражила странная история

В сети появилась странная история о семье, которая жила в одном из домов в Киеве. Пару обвинили в насильственных действиях в отношении их маленького ребенка. Но позже пользователи поставили ситуацию под сомнение.

О криках девочки под "звуки, характерные для секса" написала жительница дома, в котором проживала семья, Катерина Крымская на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По ее словам, пара с ребенком, которая сняла квартиру в здании, вела скрытный образ жизни, а соседи начали замечать детский крик с просьбами и мольбой что-то прекратить.

Киев взбудоражила странная история о семье. Иллюстрация

"Некоторое время назад в моем доме сняли квартиру люди с маленьким ребенком, девочкой… Все лето, практически каждую ночь из данной квартиры многие соседи, и я (живущая на несколько этажей выше) в том числе, слышали истерический детский крик с мольбой и просьбами что-то прекратить", – прокомментировала она.

Крымская добавила, что, когда в дверь кто-то стучал или звонил, семья делала вид, что "никого нет дома", а крики прекращались.

"В одну из таких ночей, когда детские мольбы о помощи происходили под звуки, характерны для занятий сексом, вызвали полицию. Никто не приехал", – написала она.

По словам Крымской, она написала заявление в Оболонское отделение полиции, правоохранители пришли, но мужчина не впустил их в квартиру. Соседка пары, ссылаясь на слова вахтерши, отметила, что позже женщина с девочкой покинули дом. А сама Крымская якобы получила ответ из полиции (она предоставила в сети документ). Женщину огорчил ответ правоохранителей.

"Семья с высоким уровнем жизни, ничего негативного никто про них сказать не может. Гражданин… объяснил, что крики, которые иногда слышали соседи, были в последствие того, что у его малолетней дочери резались зубы и время от времени была аллергия. Насилия к ребенку ни он, ни его жена не совершали", – говорилось в сообщении.

Несмотря на фото и видео, в сети пользователи засомневались в правдивости истории. Также примечательно, что Крымская не указала адреса дома в своем посте и не ответила на соответствующие вопросы людей.

"Бред. А пойти и спросить, почему ребенок плачет не судьба, или люди прям совсем не выходили с квартиры? Ребенок мог кричать элементарно, потому как болен. Все очень мутно, очень. И полиция приезжает во всех случаях, не бывает такого, что не приехали", "Просто странно, что 7 августа – дата ответа полиции, а сегодня конец сентября, больше месяца она решала писать или нет в Инстаграмм? И ответ полицией быстро не дается, видимо это происходило все в июле, почему выложила пост только сейчас? Если происходило, а не выдумка", – отметили пользователи.

Позже в полиции OBOZREVATEL сообщили, что информация, опубликованная в сети, не соответствует действительности.

Пост в сети Instagram Катерины Крымской

Пост в сети Instagram Катерины Крымской

Пост в сети Instagram Катерины Крымской

Документ Instagram Катерины Крымской

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Винницкой области 38-летний мужчина на чердаке собственного дома изнасиловал свою 12-летнюю дочь.

В Харьковской области отчим совершил насильственные действия в отношении 13-летней дочери своей сожительницы.

В Сахновщинском районе Харьковской области правоохранители заподозрили местного жителя в неоднократных изнасилованиях 13-летней сводной сестры.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!