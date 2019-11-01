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1 ноября • обновлено в 16:03
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/ Криминал

Прикрывался "связями" в ОП: в Киеве задержали опасного преступника

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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который представлялся "внештатным помощником" высшего руководства страны и торговал должностями.

Оперативники и следователи СБУ установили, что злоумышленник подыскивал "клиентов" через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мошенник представлялся "близким другом" почти всех высших лиц государства, предлагая поспособствовать назначению на руководящие должности в правоохранительные и государственные органы.

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"В частности, за трудоустройство директором одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену почти в 1,5 млн долл. В этом случае он ссылался на личные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины", – отметили в службе.

Задержание мошенника в Киеве

Задержание мошенника в Киеве

Правоохранители задержали мошенника в центре Киева, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения части аванса в размере 50 тыс. долл.

Задержание мошенника в Киеве

Задержание мошенника в Киеве

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержание мошенника в Киеве

Задержание мошенника в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, во время получения взятки в 30 тыс. долл. СБУ задержала руководителя одного из подразделений Фонда госимущества. Во время обысков у него нашлась наличка еще на 500 тыс. долл.

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Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал мошенники
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Это реальный чувак,и все что он предлагал-правда,просто его сдал какой-то конкурент более приближенный.
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