Сбил ребенка и хотел сбежать: что известно о водителе-убийце в Киеве

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, поздним вечером 24 июля произошла очередное смертельное ДТП. 23-летний водитель элитного внедорожника Hummer сбил восьмилетнего ребенка прямо посреди пешеходного перехода. Он тащил тело девочки по дороге 50 метров, а затем пытался скрыться.

Водителя-убийцу удалось задержать недалеко от места аварии. Проверка личности установила, что им оказался бывший боксер, а ныне ― предприниматель, занимающийся выпечкой низкокалорийных сладостей, Кирилл Островский. В прошлом успешный спортсмен и даже в определенных кругах узнаваемый бизнесмен с радостью давал интервью и рассказывал о своих победах. Однако сейчас, после огласки его роли в смертельном ДТП, найти информацию о Кирилле оказалось не так уж и легко.

О активности в интернете

Его предположительная страница в соцсети Facebook практически пустая: есть только одна фотография, где молодой Кирилл сидит на мотоцикле. Ни "лайков", ни списка друзей и подписчиков на странице уже нет.

Однако 5 апреля сего года хозяин страницы в соцсети добавлял на нее изображение, что все же указывает на то, что профиль хоть изредка, но был активен.

Кроме этого, весной 2018 Кирилл оставлял отзывы на страницах трех ресторанов.

Эта скудная информация ― единственное, что сейчас можно узнать о его жизни в социальных сетях. Ни в Instagram, ни в ранее популярном "ВКонтакте" профили Кирилла Островского или оперативно удалились, или давно не существовали.

О бизнесе

В 2014 году Кирилл Островский дал интервью деловому изданию "Капитал", где рассказал о производстве так называемых фитнес-десертов под брендом Fit&Sweet. На фотографии в материале улыбающийся Кирилл стоит рядом с витриной сладостей собственного производства, как он утверждает, вкусных и полезных. "Киевлянин сделал бизнес на выпечке низкокалорийных десертов", ― гласит заголовок интервью.

Сам Кирилл тогда рассказал, что для начала своего дела ему хватило всего лишь 150 000 гривен.

"В Fit & Sweet трудятся 12 человек, кроме самого Островского. Он здесь директор, владелец и инвестор в одном лице. На нем также лежит продвижение компании, бухгалтерия, административные функции. В команде есть несколько поваров, продавцы, работающие по графику "неделя через неделю", и работники доставки", ― пишет издание.

Указывается также, что продвижение бизнеса начиналось в социальных сетях. Однако сейчас активный профиль этого бренда в интернете днем с огнем не отыскать: либо предприниматель уже потерял к этому интерес, либо после громкого скандала все данные тщательно убрали.

В Facebook одноименная страница числится за производством в России.

В Instagram та же ситуация: есть профиль только российского магазина.

Согласно Единому реестру физических лиц-предпринимателей Украины, некий Кирилл Олегович Островский, проживающий в Оболонском районе Киева, занимается розничной торговлей овощей, фруктов и кондитерских изделий в специализированных магазинах. Кроме этого, неожиданно для спортсмена, он может торговать табачными изделиями. Известно также, что как ФЛП Островский зарегистрировал себя в 2012 году.

Как стало известно позднее, во время ДТП Островский летел на красный сигнал светофора. Перед попыткой бегства он успел снять номера спереди машины, а задержавшим его полицейским он кричал о беспределе и том, что за него "все порешают". Нардеп Игорь Мосийчук сообщил о том, что некоторые политики просили его замалчивать личность водителя.

Также, по словам очевидцев, Островский предлагал им деньги, чтобы они не свидетельствовали против него. По информации СМИ, жертвой водителя-убийцы стала 10-летняя девочка, которая с семьей приехала из Москвы.

Как писал OBOZREVATEL, 24 июля в Киеве в ужасном ДТП погиб пешеход.