Сбил детей на переходе: в Киеве произошло VIP-ДТП. Фотофакт

В Печерском районе Киева в четверг, 5 сентября, авто на пешеходном переходе сбило двух детей.
Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что за рулем машины находился начальник паспортного стола Печерского района.
ДТП произошло на улице Московской около кафе-кондитерской "Калина". Предварительно, машина ехала по встречной полосе. Детей забрала скорая, деталей об их состоянии пока нет.
Фото с места аварии
Фото с места аварии
Как писал OBOZREVATEL, недавно на автодороге Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в том числе маршрутного автобуса и грузовика.
До этого масштабная авария произошла в Киеве на мосту Патона. В сети обнародовали видео момента ужасного столкновения автомобилей.
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