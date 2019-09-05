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5 сентября • обновлено в 19:44
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Сбил детей на переходе: в Киеве произошло VIP-ДТП. Фотофакт

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В Печерском районе Киева в четверг, 5 сентября, авто на пешеходном переходе сбило двух детей.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что за рулем машины находился начальник паспортного стола Печерского района.

ДТП произошло на улице Московской около кафе-кондитерской "Калина". Предварительно, машина ехала по встречной полосе. Детей забрала скорая, деталей об их состоянии пока нет.

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Фото с места аварии

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Как писал OBOZREVATEL, недавно на автодороге Киев-Чоп произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в том числе маршрутного автобуса и грузовика.

До этого масштабная авария произошла в Киеве на мосту Патона. В сети обнародовали видео момента ужасного столкновения автомобилей.

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Темы
Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве VIP-ДТП
Место
Украина Киев
Теги
ДТП фотографии дети
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Махов Макс
Махов Макс
Начальнику паспортного стола, можно.
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