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/Криминал

Разворовали 20 млн: в Киеве начали расследование из-за строительства экспресса "Киев – Борисполь"

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Полиция начала расследование присвоения средств во время строительства экспресса из Киева до Борисполя. Общая сумма убытков бюджету составила около 20 миллионов гривен.

Дело открыли еще 4 декабря, говорится в материалах на сайте Единого реестра судебных решений. Служебных лиц частной фирмы и "Укрзалізниці" подозревают в сговоре и внесении неправдивых данных в документацию о выполненных работах.

"Это повлекло тяжелые последствия по признаку уголовных правонарушений, предусмотренных статьей за присвоение или растрату чужого имущества, или завладения ним путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления полномочиями в сфере публичных услуг", – говорится в судебном решении.

Новости
Уезжает раньше времени: экспресс ''Киев – Борисполь'' загремел в новый скандал
"Киев – Борисполь экспресс"

"Киев – Борисполь экспресс"

Facebook Евгений Кравцов

Так, следствие установило, что в течении 2018 года ООО "Рилейд" несколько раз побеждало в тендерах "Юго-Западной железной дороги" "Укрзалізниці" по объекту строительства сообщения от Центрального вокзала до международного аэропорта "Борисполь".

Как писал OBOZREVATEL:

  • 29 декабря рельсобус до Борисполя сломался в четвертый раз за месяц. Пассажиры около часа стояли на Дарницком вокзале в ожидании следующего рейса.

  • Старт работы экспресса состоялся 30 ноября. Подготовительные работы начались еще в марте. Уже через месяц стартовали строительные работы, которые удалось выполнить в очень сжатые сроки.

  • 22 января вокруг рельсобуса разгорелся очередной скандал. Украинский дипломат, Генеральный консул Украины в Торонто подметил, что условия организации поездки "хуже, чем в Зимбабве".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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