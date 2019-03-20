Разбиты нос и голова: в школах Киева избили детей

В Киеве трое учеников получили травмы во время драки в учебных заведениях.

Случаи произошли 19 марта в разных районах столицы, сообщили OBOZREVATEL медики.

Так, в лицее на ул. Салютная 11-летнего мальчика избил и толкнул одноклассник. В результате ребенок получил сотрясение головного мозга и был доставлен в детскую клиническую больницу №7.

Случай произошел на ул. Салютная Google. Maps

В это же медучреждение с аналогичной травмой позже доставили 9-летнего школьника. Ребенок получил травмы во время драки в школе на ул. Полярная.

Еще один случай буллинга произошел в школе на ул. Сержа Лифаря. Пострадавший – 14-летний парень. Ученик получил ушиб носа и верхней губы и также был доставлен в детскую больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве школьница избила сверстницу из-за долга в пять тыс. гривен. Пострадавшая одолжила деньги у подруги, так как ее якобы отец выгнал из дому и ей нужны были средства на существование. Деньги девушка вовремя не вернула.

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