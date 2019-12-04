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4 декабря • обновлено в 20:30
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/ Криминал

Под Киевом полиция поймала пьяного депутата за рулем

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В Обухове Киевской области полицейские остановили водителя, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался депутат райсовета.

Произошло это 3 декабря. Группа реагирования патрульной полиции обнаружила, что один из водителей создал аварийную ситуацию, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Киевщины.

Отмечается, что из салона авто депутата исходил "ощутимый запах алкоголя".

"Правоохранители предложили водителю пройти тест на алкогольное опьянение при свидетелях. Однако, мужчина отказался", - отметили в ведомстве.

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Инцидент с депутатом в Обухове

Инцидент с депутатом в Обухове

ГУНП в Киевской области

Полицейские составили протокол по ст. 130 ч. 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление авто в состоянии алкогольного опьянения).

Санкция статьи предусматривает 10200 грн штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.

Случай произошел в Обухове Киевской области

Случай произошел в Обухове Киевской области

Google. Maps

Случай произошел в Обухове Киевской области

Случай произошел в Обухове Киевской области

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель, убегая от патрульных, разбил 12 автомобилей. Мужчину задержали в центре города, недалеко от Бессарабской площади.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Темы
Криминал Война на дорогах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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