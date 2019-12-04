Под Киевом полиция поймала пьяного депутата за рулем

В Обухове Киевской области полицейские остановили водителя, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался депутат райсовета.
Произошло это 3 декабря. Группа реагирования патрульной полиции обнаружила, что один из водителей создал аварийную ситуацию, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Киевщины.
Отмечается, что из салона авто депутата исходил "ощутимый запах алкоголя".
"Правоохранители предложили водителю пройти тест на алкогольное опьянение при свидетелях. Однако, мужчина отказался", - отметили в ведомстве.
Инцидент с депутатом в Обухове
ГУНП в Киевской области
Полицейские составили протокол по ст. 130 ч. 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление авто в состоянии алкогольного опьянения).
Санкция статьи предусматривает 10200 грн штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.
Случай произошел в Обухове Киевской области
Google. Maps
Случай произошел в Обухове Киевской области
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель, убегая от патрульных, разбил 12 автомобилей. Мужчину задержали в центре города, недалеко от Бессарабской площади.
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