Под Киевом полиция поймала пьяного депутата за рулем

В Обухове Киевской области полицейские остановили водителя, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителем оказался депутат райсовета.

Произошло это 3 декабря. Группа реагирования патрульной полиции обнаружила, что один из водителей создал аварийную ситуацию, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Киевщины.

Отмечается, что из салона авто депутата исходил "ощутимый запах алкоголя".

"Правоохранители предложили водителю пройти тест на алкогольное опьянение при свидетелях. Однако, мужчина отказался", - отметили в ведомстве.

Инцидент с депутатом в Обухове ГУНП в Киевской области

Полицейские составили протокол по ст. 130 ч. 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление авто в состоянии алкогольного опьянения).

Санкция статьи предусматривает 10200 грн штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.

Случай произошел в Обухове Киевской области Google. Maps

Случай произошел в Обухове Киевской области Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель, убегая от патрульных, разбил 12 автомобилей. Мужчину задержали в центре города, недалеко от Бессарабской площади.

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