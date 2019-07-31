Пытался скрыться: в Киеве задержали "буйного" водителя. Момент попал на видео

В Киеве водитель устроил ДТП и пытался скрыться с места происшествия. Мужчину задержали другие участники аварии и передали его полиции.
Очевидцы сообщили OBOZREVATEL, что ЧП произошло 31 июля на ул. Васильковской, 92 в Голосеевском районе. Грузовик Hyundai и легковушка Toyota остановились на красный сигнал светофора, как вдруг в них влетел автомобиль Renault.
"Водитель автомобиля и девушка-пассажир начали убегать. Люди бросились за ними. Девушку догнать не смогли, а вот водителя задержали и привели на место происшествия", – сообщили очевидцы.
По их словам, водитель легковушки "был в стельку пьян", и пытался прятать документы в кронах дерева.
Полиция общается с водителем
По словам очевидцев, после приезда полиции водитель продолжал вести себя неадекватно.
"Он хамил, дергал полицейского за одежду, за что и был задержан копами. В полицейской машине мужчина продолжает вести себя буйно", – добавили свидетели.
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
Как писал OBOZREVATEL, в Кропивницком инструктор по вождению сбил школьницу-велосипедиста. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
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