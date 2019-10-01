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1 октября • обновлено в 21:10
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/ Криминал

Пытался продать: названо имя нардепа, присвоившего офис на Банковой

2.7т Читать материал на украинском

Адвокат, народный депутат 4 и 5 созывов Верховной Рады Украины Антон Ружицкий присвоил и пытался продать государственное помещение на улице Банковой в Киеве стоимостью 5 миллионов гривен.

Об этом сообщила УП со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пресс-служба столичной прокуратуры проинформировала, что 1 октября правонарушитель был задержан.

Известно, что Ружицкий избирался от блока Виктора Ющенко "Наша Украина". В прокуратуре Киева не называли фамилию адвоката, но подтвердили, что задержанному 2 октября готовится подозрение по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК.

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Офис на Банковой и задержанный

Офис на Банковой и задержанный

УП

"Досудебное расследование установило, что злоумышленники, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, на основании поддельных документов зарегистрировали права собственности на объект недвижимости, находящийся на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью", – отметили в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что с 2003 года указанный объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".

В дальнейшем, задержанный пытался продать помещение арендаторам за 130 тысяч долларов США.

После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и СБУ задержали адвоката.

Антон Ружицкий

Антон Ружицкий

УП

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Черкассах сгорел автомобиль секретаря городского совета Ярослава Нищика, чему предшествовала череда громких преступлений против депутатов.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина Киев
Теги
прокуратура Киева офис депутат Служба безопасности Украины
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