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12 февраля • обновлено в 15:52
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/ Криминал

"Пусть люди забирают!" В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню. Фото

3.2т
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В сети появилась необычная история о том, как в Киеве, на улице Институтской, девушка выбрасывала из окна дома вещи парня, который бросил ее накануне.

Об инциденте написала журналистка и жительница города Екатерина Зиновиева на своей странице в Facebook. Она в шутку дала совет парням, которые бросили своих девушек перед Днем святого Валентина, 14 февраля, – удостовериться, забрали ли они у своих бывших "половинок" ключи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очевидица опубликовала диалог, который произошел между главной героиней истории и правоохранителями.

В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню

В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню

Facebook / Екатерина Зиновиева

" – Так, а на каком основании вы меня задерживаете? – спрашивает заплаканная, но счастливая блондинка у полиции. – Загрязнение города Киева, – отвечают ребята в форме. – Да, а что? Он меня бросил – я бросила его вещи. Пусть добрые люди разбирают, – уже шире улыбается блондинка".

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По словам журналистки, в руках девушки еще был ноутбук, который, та, вероятно, пожалела. Другая же "судьба" была в камеры парня.

В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню

В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню

Facebook/Владимир Бондаренко

В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню

В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню

Facebook/Владимир Бондаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, американская актриса и певица Крисси Чемберс ошеломила поклонников резонансным заявлением о замужестве с девушкой. Так она отомстила бывшему.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
А,я не знал что ,любовь бывает жестокой...
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