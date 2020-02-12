"Пусть люди забирают!" В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню. Фото

В сети появилась необычная история о том, как в Киеве, на улице Институтской, девушка выбрасывала из окна дома вещи парня, который бросил ее накануне.

Об инциденте написала журналистка и жительница города Екатерина Зиновиева на своей странице в Facebook. Она в шутку дала совет парням, которые бросили своих девушек перед Днем святого Валентина, 14 февраля, – удостовериться, забрали ли они у своих бывших "половинок" ключи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очевидица опубликовала диалог, который произошел между главной героиней истории и правоохранителями.

В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню Facebook / Екатерина Зиновиева

" – Так, а на каком основании вы меня задерживаете? – спрашивает заплаканная, но счастливая блондинка у полиции. – Загрязнение города Киева, – отвечают ребята в форме. – Да, а что? Он меня бросил – я бросила его вещи. Пусть добрые люди разбирают, – уже шире улыбается блондинка".

По словам журналистки, в руках девушки еще был ноутбук, который, та, вероятно, пожалела. Другая же "судьба" была в камеры парня.

В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню Facebook/Владимир Бондаренко

В Киеве девушка коварно отомстила бывшему парню Facebook/Владимир Бондаренко

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