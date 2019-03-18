Пролетел 160 км/ч на красный: в Киеве произошло масштабное ДТП с тремя авто и автобусом

В Киеве в понедельник, 18 марта, произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей.

Как сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный", это случилось по улице Елены Телиги (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet на высокой скорости ехал со стороны станции метро "Почайна" в сторону станции метро "Шулявская".

facebook.com/KyivOperativ

"В какой-то момент он не справился с управлением, въехал в Fiat, затем в Mitsubishi, а затем уже в маршрутный автобус "Богдан", после чего задымился", — сказано в посте.

При этом, по информации очевидцев, перекресток с улицей Щусева авто пролетело на красный сигнал светофора, едва не сбив пешеходов. Водитель машины госпитализирован, степень полученных травм устанавливается.

Отмечается, что спидометр Chevrolet остался на отметке 160 км/ч, но точную скорость сможет установить только следствие.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на улице Академика Заболотного произошло крупное ДТП с военной техникой.

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