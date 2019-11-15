Срезали замки и выгнали хозяев: в Киеве устроили штурм квартиры. Видео

В Оболонском районе Киева, на проспекте Героев Сталинграда 15 ноября состоялась полицейская операция.

По информации свидетелей, в одной из квартир, которую захватили "коллекторы", устроили штурм. На видео, опубликованном на странице "Киев оперативный" в Facebook, видно, как к зданию подъехал микроавтобус, из которого вышли правоохранители (чтобы посмотреть, проскролльте до конца новости).

"Происходит штурм квартиры на проспекте Героев Сталинграда, 24Б, которую захватили "коллекторы": срезали замки, вытолкали хозяев и забаррикадировались внутри", – сообщили в сети.

Полиция привлекла спецназ

В пресс-службе ГУНП Киева OBOZREVATEL подтвердили, что по данному адресу действительно работала полиция, однако детали обещали рассказать позже.

В сети написали, что вскоре спецназовцы попали в квартиру и задержали людей, которые там находились. Те делали вид, что просто смотрят телевизор.

Место происшествия Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Вышгородской в троллейбусе двое мужчин в ответ на замечания пассажиров бросились на них с ножами. Злоумышленники были задержаны.

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