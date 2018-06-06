Пожар в Чернобыле: эксперт оценил угрозу для людей

Охвативший Чернобыльскую зону пожар представляет опасность для работников зоны отчуждения и пожарных, но не для жителей Киева.

Об этом заявил в эфире ObozTV представитель Атомпрофсоюза Украины в Чернобыльской объединенной организации Николай Тетерин.

"Я считаю, что угрозы нет. Масштаб пожара не такой большой. У основных дозообразующих элементов - цезия и стронция - период полураспада составляет 30 лет, количество этих элементов резко уменьшилось, поэтому их поднимается при пожаре относительно мало", - сообщил Тетерин.

По оценке эксперта, основная угроза - для тех, кто тушит, и для тех, кто работает в зоне отчуждения, поскольку горит так называемая "десятка" – десятикилометровая зона, внутри которой находится ЧАЭС.

"Мы вынуждены дышать этими аэрозолями, потому что горит "десятка". А "десятка", в основном, загрязнена трансуранами. Это альфа-излучение - самое опасное, которое может быть. Но для Киева это не опасно", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 6 июня, площадь пожара в Чернобыльской зоне составляла до 5 га. Как уточнили в ГосЧС, в Чернобыльской зоне горит лесная подстилка и трава.