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"Покажу игры": на Киевщине педофил совращал 6-летнюю девочку

1.3т Читать материал на украинском

В Киевской области мужчина совершал развратные действия относительно своей 6-летней родственницы. Он заманил ребенка домой под предлогом предложения поиграть в игры на телефоне.

Преступление произошло в одном из сел Васильковского района, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"Возле дома ее встретил мужчина и с целью удовлетворения своих сексуальных нужд предложил ей зайти внутрь. Мол, хотел научить "просматривать игрушки на мобильном телефоне", – уточнили правоохранители.

Подозреваемый

Подозреваемый

Полиция Киевской области

Доверчивый ребенок не заподозрил злого умысла и пошел с родственником в дом. Злоумышленник, пользуясь тем, что родителей девочки не было, совершал развратные действия.

Полиция опросила пострадавшую и ее родителей, также в преступлении сознался сам мужчина. Ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы до трех лет.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разыскивают педофила, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в подъезде многоэтажного дома. Злоумышленник следовал за ребенком еще во дворе, а потом зашел за ней следом в дом на проспекте Маршала Рокоссовского, 10 а.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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