"Поездка обошлась в $1000": в Киеве Uber попал в новый скандал

В Киеве такси Uber попало в новый скандал. Жительница города пожаловалась, что якобы забыла в автомобиле ценные арендованные вещи, но служба не смогла ничем помочь, а через некое время водитель сообщил, что ничего не нашел.

Об этом киевлянка Елена Самойленко написала на своей странице в Facebook. Она взяла в фотопрокате технику для съемки и вызвала такси.

"Сегодня поездка в такси Uber стоила мне тысячу долларов. Вышла из проката с чемоданом в руках. Машина уже была на месте… Я села в нее с чемоданом и рюкзаком… В конце поездки невнимательно вышла из машины без чемодана с арендованной техникой", – рассказала женщина.

В Киеве Uber попал в новый скандал

Она написала, что заметила это "через минуту", но машина уже развернулась, а затем уехала.

Женщина не смогла определить номер авто в мобильном приложении, она оставила много сообщений о том, что забыла вещи. В итоге ей перезвонили с американского номера, но ничем не помогли. Так же случилось и с сотрудниками украинских офисов Uber Drive. Также киевлянка вызвала другого водителя службы, надеясь, что он чем-то поможет.

"Через два часа получила в чате официальный ответ от Uber: водитель ничего не нашел. Я уверена, что садилась в машину с чемоданом. Теперь мне нужно вернуть деньги за арендованную технику", – подытожила она.

Скриншот сообщения Facebook/Lena Samojlenko

Как сообщал OBOZREVATEL, Uber уже несколько разов попадал в скандалы в Киеве. В ночь на 18 июля местный житель заметил во дворе дома пьяного мужчину в машине популярного такси. Позже в Киеве разгорелся громкий скандал вокруг службы такси Uber. Водителя автомобиля обвинили в том, что он потратил деньги клиента-иностранца, которые тот забыл в салоне.

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