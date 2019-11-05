Под Киевом загорелся пассажирский поезд: подробности жуткого ЧП

В ночь на 5 ноября между железнодорожными станциями Ирпень и Беличи (Киевская область) загорелся локомотив поезда "Киев-Ковель". Транспортное средство перевозило 146 пассажиров.

Сообщение в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило в 00:01, написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия прибыли спасатели. Резервный локомотив отбуксировал 15 вагонов поезда с пассажирами на станцию Беличи.

Под Киевом загорелся пассажирский поезд ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

В результате пожара было повреждено высоковольтную камеру локомотива, приборы управления и стекло кабины. Травмы получил мужчина, 1992 года рождения, которого доставили в Бучанскую ЦРБ с диагнозом "отравление угарным газом".

Под Киевом загорелся пассажирский поезд ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в электричке "Укрзалізниці" во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. ЧП произошло вблизи города Жмеринка Винницкой области. Пострадавших нет.

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