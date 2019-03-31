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/Криминал

Под Киевом задержали иностранца со 100 кг героина 

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В ночь на 31 марта работники Департамента противодействия наркопреступности задержали гражданина Молдовы с двумя паспортами в Киевской области.

При обыске его автомобиля в специально сделанных тайниках были изъяты пакеты с порошком белого цвета, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Согласно проведенного экспресс-анализа - это героин, общим весом 100 кг", - написал он.

Под Киевом задержали иностранца со 100 кг героина 

Вячеслав Аброськин, Facebook

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Под Киевом задержали иностранца со 100 кг героина 

Вячеслав Аброськин, Facebook

Под Киевом задержали иностранца со 100 кг героина 

Вячеслав Аброськин, Facebook

Под Киевом задержали иностранца со 100 кг героина 

Вячеслав Аброськин, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ изъяла на Полтавщинекрупнейшую партию метадона в истории Украины.

На Черкасчине СБУ разоблачила нарколабораторию, в которой изъяли более 15 кг амфетамина, почти 40 литров прекурсоров, лабораторное оборудование, химические компоненты и реактивы, а также 150 тысяч гривен выручки с наркоторговли.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
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