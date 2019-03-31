Под Киевом задержали иностранца со 100 кг героина 

В ночь на 31 марта работники Департамента противодействия наркопреступности задержали гражданина Молдовы с двумя паспортами в Киевской области.

При обыске его автомобиля в специально сделанных тайниках были изъяты пакеты с порошком белого цвета, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Согласно проведенного экспресс-анализа - это героин, общим весом 100 кг", - написал он.

Вячеслав Аброськин, Facebook

Вячеслав Аброськин, Facebook

Вячеслав Аброськин, Facebook

Вячеслав Аброськин, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ изъяла на Полтавщинекрупнейшую партию метадона в истории Украины.

На Черкасчине СБУ разоблачила нарколабораторию, в которой изъяли более 15 кг амфетамина, почти 40 литров прекурсоров, лабораторное оборудование, химические компоненты и реактивы, а также 150 тысяч гривен выручки с наркоторговли.

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