Под Киевом в ДТП попали почти десять авто: видео жесткого столкновения

На окружной дороге в Броварах (Киевская область) во вторник, 24 сентября, произошло несколько масштабных дорожно-транспортных происшествий с участием девяти автомобилей.
Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, ночью под селом Княжичи вспыхнули торфяники, и, хотя утром видимость стала достаточной, в обоих направлениях трассы произошли аварии (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).
В направлении села фура въехала в легковушку, водитель которой погиб на месте от полученных травм. Также столкнулись еще четыре транспортных средства. Пассажира одного из них доставили в больницу.
Под Киевом в ДТП попали почти десять авто
Полиция Киевской области
Еще две аварии с механическими повреждениями случились в направлении Киева. Никто не пострадал. Столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через город Бровары.
Очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook также описали первое ДТП. По их словам, водителя смятого авто Daewoo Nexia зажало в транспортном средстве.
В ДТП в Броварах попали почти десять авто
Полиция Киевской области
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одесской области 21 сентября в ДТП в результате столкновения переполненной людьми маршрутки с грузовиком погибли 9 человек.
В сети появился список погибших в аварии. А позже стала известна причина ДТП.
В воскресенье вечером, 22 сентября, в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области случилось масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса. Погибли 9 человек, еще 10 или 11, по разным данным, получили травмы.
В автобусе ехали работники КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление". Они возвращались с отдыха в Карпатах. Врачи сообщили, что жизни десяти пострадавших ничего не угрожает.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.