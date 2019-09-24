Под Киевом в ДТП попали почти десять авто: видео жесткого столкновения

На окружной дороге в Броварах (Киевская область) во вторник, 24 сентября, произошло несколько масштабных дорожно-транспортных происшествий с участием девяти автомобилей.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, ночью под селом Княжичи вспыхнули торфяники, и, хотя утром видимость стала достаточной, в обоих направлениях трассы произошли аварии (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).

В направлении села фура въехала в легковушку, водитель которой погиб на месте от полученных травм. Также столкнулись еще четыре транспортных средства. Пассажира одного из них доставили в больницу.

Под Киевом в ДТП попали почти десять авто Полиция Киевской области

Еще две аварии с механическими повреждениями случились в направлении Киева. Никто не пострадал. Столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через город Бровары.

Очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook также описали первое ДТП. По их словам, водителя смятого авто Daewoo Nexia зажало в транспортном средстве.

В ДТП в Броварах попали почти десять авто Полиция Киевской области

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