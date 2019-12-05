Под Киевом прогремел мощный взрыв: есть жертва

В городе Ирпень Киевской области в четверг, 5 декабря, произошел взрыв неизвестного предмета. В результате инцидента погиб человек.
Около 11:00 в одной из девятиэтажек соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями, написала пресс-служба полиции Киевщины на своей странице в Facebook.
Оказалось, что житель дома пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего тот сработал.
Под Киевом прогремел мощный взрыв
Полиция Киевской области
На место прибыла взрывотехническая служба ГУНП в Киевской области. Обстоятельства происшествия будут установлены позже.
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