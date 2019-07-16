Под Киевом мужчина в костюме "Спайдермена" совершил убийство

В селе Горенка под Киевом 23-летний парень в костюме "Спайдермена" забил мужчину табуреткой до смерти.

Преступление произошло 14 июля. Ранее судимый подозреваемый пришел домой к мужчине, с которым у них был продолжительный конфликт, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Он набросился на него и принялся бить табуреткой и деревянной палкой. Пострадавший скончался до прибытия врачей.

"Мужчину задержали и объявили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, которое повлекло смерть", – уточнили в пресс-службе.

Костюм Прокуратура Киевской области

Прокуратура настаивает на аресте без права на залог.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в больнице скончался мужчина, которого неизвестные жестоко избили на территории Гидропарка. Врачи в течение нескольких дней боролись за жизнь пострадавшего, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью и 13-го ночью он скончался.

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