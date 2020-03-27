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27 марта • обновлено в 10:49
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Под Киевом мотоцикл попал в ДТП: пассажирке оторвало голову. Фото 18+

5.8т
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Под Киевом в пятницу, 27 марта, произошло жуткое ДТП с участием мотоцикла, в результате которого погибли и водитель, и пассажирка.

Авария случилась в Вышгородском районе, между селами Сухолучье и Богданы. Об этом сообщил блогер, основатель проекта Dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей ленте в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Под Киевом мотоцикл попал в ДТП

Под Киевом мотоцикл попал в ДТП

По его словам, водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП водитель и пассажирка погибли на месте происшествия. Последней оторвало голову.

Под Киевом мотоцикл попал в ДТП

Под Киевом мотоцикл попал в ДТП

Под Киевом мотоцикл попал в ДТП

Под Киевом мотоцикл попал в ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на Воздухофлотском проспекте, 26 марта произошло жуткое ДТП с участием автомобиля службы такси Bolt. В аварии погибла пассажирка машины, водителя в критическом состоянии без сознания госпитализировали.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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