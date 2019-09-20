Ехала задом: в Киеве женщина устроила смертельное ДТП

В Киеве женщина-водитель легкового Ford, двигаясь задним ходом по дворовой территории, задавила пешехода.

Трагедия произошла 19 сентября на ул. Энтузиастов в Днепровском районе, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Киеве.

"От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель установлен. Это местная жительница 1988 года рождения", – сообщили в ведомстве.

ДТП в Киеве "Информатор"

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

Пользователи соцсетей уточнили, что погибшему было 54 года. "Мужчина был опрятно одет, скорее всего, жил неподалеку", – предположили интернет-пользователи.

ДТП в Киеве Google. Maps

ДТП в Киеве Информатор

Напомним, что во дворе одного из домов в Киеве теща известного шоумена Сергея Притулы и экс-народного депутата Виталия Хомутынника Лилия Сопельник, двигаясь на авто задним ходом, сбила мать с 9-летним сыном. Пострадавшие оказались под днищем авто и получили тяжелые травмы.

По мнению очевидцев, 59-летняя водитель могла перепутать педали.

Как сообщал OBOZREVATEL, за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло более 100 тысяч ДТП, в которых погибли около двух тысяч человек и еще 20 тысяч человек получили травмы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!