Оставила записку и видеообращение: в Киеве девушка совершила суицид

В Киеве под многоэтажкой 6 июня обнаружили тело женщины. По предварительной информации, она выпрыгнула из окна в доме своей подруги.

Накануне погибшая отмечала свой день рождения, пишет "Информатор". Трагедия произошла на ул. Кудряшова.

"Правоохранители установили, что женщина проживала по другому адресу. Тут ее узнал консьерж, который сообщил, что погибшая пришла к подруге", – уточнили в СМИ.

В квартире подружки погибшей нашли предсмертную записку и видеообращение. Личность женщины установили – 5 июня ей исполнилось 33 года.

Место происшествия "Информатор"

Адрес, где произошло самоубийство Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в общежитии одного из университетов Киева обнаружили тело 20-летней девушки. По данным инсайдера, она приняла смертельную дозу медпрепаратов. Обстоятельства, толкнувшие ее на этот шаг, были неизвестны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!