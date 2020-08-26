Раскрыты имя и должность вероятного виновника ДТП с пострадавшими курсантками. Фото

Раскрыты имя и должность вероятного виновника ДТП с пострадавшими курсантками.

Майор, который подозревается в наезде на курсанток Украинской военно-медицинской академии на территории одной из воинских частей Киевского гарнизона, не являлся преподавателем и перевелся в заведение недавно.

Его имя – Владимир Холодный. Инициалы предполагаемого виновника ДТП официально подтвердил начальник Украинской военно-медицинской академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий во время брифинга, видео которого опубликовала пресс-служба МОУ на своем сайте и страница "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Обнародовано фото майора Владимира Холодного

"Мне стыдно как руководителю, что я за красивыми служебными рекомендациями, за наградами за участие в АТО не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего, совершившего данный наезд... Он не преподаватель, он офицер управления, который приступил к исполнению своих обязанностей буквально в том месяце (В июле. – Ред.), перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах", – сказал Савицкий.

В то же время на сайте Министерства обороны Украины уточнили, что мужчина занимал должность начальник курса факультета подготовки военных врачей.

Майора Владимира Холодного подозревают в наезде на курсанток в Киеве (inforesist.org)

Как сообщили корреспонденту "Суспільного" в прокуратуре города Киева, подозреваемый был пьян: в его крови обнаружили 2,9 промилле, что почти в полтора раза превышает норму.

Майору уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Ему грозит от 3 до 8 лет заключения, пишет Inforesist.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве 25 августа на территории военного колледжа на ул. Зоологической нетрезвый водитель наехал на трех девушек-курсанток.

Тогда OBOZREVATEL узнал, что машина, которая, вероятно, участвовала в ДТП, оформлена на жену офицера воинской части А0135 в Киеве (Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины). Речь шла о Холодном.

Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в аварии, 26 августа был стабильно тяжелым. Двум из трех девушек провели ампутацию.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!