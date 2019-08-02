"Очередной уставший": в Киеве обвалилась часть Пешеходного моста. Видео

В Киеве 2 августа обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору.

Видео с места ЧП обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скролльте до конца страницы). На записи видно, что упал достаточно большой кусок бетона и арматуры.

"Еще один мост устал. На этот раз не выдержал Пешеходный на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась", – уточнили в соцсети.

Пешеходный мост Скриншот "Киев Оперативный"

Пешеходный мост Скриншот "Киев Оперативный"

Всего несколько дней назад, 29 июля, в столице произошла еще одна поломка части путепровода. На новом пешеходно-велосипедном мосту в очередной раз треснуло стекло, на этот раз – боковое.

Как писал OBOZREVATEL, одной из самых масштабных поломок мостов в Киеве стало частичное обрушение Шулявского путепровода в 2017 году. Груды бетона рухнули прямо рядом с автомобилями.

В июле 2018 года частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. В результате сильных осадков произошел сдвиг земли и части конструкций моста. Пострадали только коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель.

В феврале 2019 года обвалился небольшой пешеходный мост возле Института педиатрии.

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