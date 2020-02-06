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7 февраля • обновлено в 07:58
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/ Жизнь столицы

Нет – продаже земли! В Киеве вспыхнули протесты

8.7т
Читать материал на украинском

В Киеве в четверг, 6 февраля, начали собираться активисты, которые хотели, чтобы власть прислушалась к их требованиям по внедрению рынка земли в Украине.

Об этом сообщили журналисты OBOZREVATEL. Сначала люди пришли под ОПУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Там они призвали президента Владимира Зеленского встретиться с аграриями и прислушаться к их мнению. Потом колонна с плакатами отправилась к зданию Верховной Рады Украины, где 6 февраля планируют начать рассмотрение законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

В Киеве устроили массовые акции против продажи земли

В Киеве устроили массовые акции против продажи земли

На плакатах активистов написаны лозунги: "Услышьте аграриев!", "Нет!!! Продаже земли", "Требуем встречи с президентом!", "Проданная земля – потерянная территория", "Не позволим продавать Украину". Также на митинги пришли представители Национального корпуса, о чем они сами и сообщили на своей странице в Telegram.

Кроме того, как написало издание Vesti.ua, под здание Рады был принесен золотой унитаз и золотой батон.

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Также пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook отметила, что правоохранители усилили меры безопасности в центре города.

"Сегодня (6 февраля. – Ред.) в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Позже правоохранители на перекрестке улиц Грушевского и Липской, недалеко от Верховной Рады Украины, поймали молодого парня с кастетом. Юноше было 18 лет, он – уроженец Черкасской области.

Кастет изъяли и направили на экспертизу. Событие должным образом зарегистрировали в Печерском управлении полиции. Началась проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.

Позже стало известно, что митингующим, которые собрались с протестами против внедрения рынка земли в Украине, платят от 140 до 300 гривен.

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

Vesti.ua

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

Национальный корпус

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

Национальный корпус

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

Национальный корпус

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

Национальный корпус

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

Национальный корпус

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине

В Киеве задержали парнем с кастетом

В Киеве задержали парнем с кастетом

В Киеве задержали парнем с кастетом

В Киеве задержали парнем с кастетом

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Автор
Яра Дорош
Темы
Рынок земли в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь![][][] --- https://shorturl.ca/poyas
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Чан Джеки
Чан Джеки
землю на продаж .а етих усех арендаторов которые наживаются на крестьянах и скупают на сегодня за копейки землю послать нах.й.у мене сосед 84 года живет сам и близких нет ну короче сдал в аренду на 50 лет с правом ее продажи теми же арендаторами.так что закон хороший нать и землю продавать.и иностранцам в том числе .
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
И тут, отсидев 13 часов в холодном самолете, без горячей еды, покакав в ведро и оставшись без трусов и документов, граждане сверхдержавы поняли, что лучше болеть коронавирусом в Китае, чем здоровым попасть в Россию.
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