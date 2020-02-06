Нет – продаже земли! В Киеве вспыхнули протесты

В Киеве в четверг, 6 февраля, начали собираться активисты, которые хотели, чтобы власть прислушалась к их требованиям по внедрению рынка земли в Украине.
Об этом сообщили журналисты OBOZREVATEL. Сначала люди пришли под ОПУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Там они призвали президента Владимира Зеленского встретиться с аграриями и прислушаться к их мнению. Потом колонна с плакатами отправилась к зданию Верховной Рады Украины, где 6 февраля планируют начать рассмотрение законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.
В Киеве устроили массовые акции против продажи земли
На плакатах активистов написаны лозунги: "Услышьте аграриев!", "Нет!!! Продаже земли", "Требуем встречи с президентом!", "Проданная земля – потерянная территория", "Не позволим продавать Украину". Также на митинги пришли представители Национального корпуса, о чем они сами и сообщили на своей странице в Telegram.
Кроме того, как написало издание Vesti.ua, под здание Рады был принесен золотой унитаз и золотой батон.
Также пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook отметила, что правоохранители усилили меры безопасности в центре города.
"Сегодня (6 февраля. – Ред.) в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – говорится в сообщении.
Позже правоохранители на перекрестке улиц Грушевского и Липской, недалеко от Верховной Рады Украины, поймали молодого парня с кастетом. Юноше было 18 лет, он – уроженец Черкасской области.
Кастет изъяли и направили на экспертизу. Событие должным образом зарегистрировали в Печерском управлении полиции. Началась проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.
Позже стало известно, что митингующим, которые собрались с протестами против внедрения рынка земли в Украине, платят от 140 до 300 гривен.
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
Vesti.ua
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
Национальный корпус
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
Национальный корпус
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
Национальный корпус
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
Национальный корпус
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
Национальный корпус
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве устроили акции против продажи земли в Украине
В Киеве задержали парнем с кастетом
В Киеве задержали парнем с кастетом
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосования за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли в Украине готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте Верховной Рады.
OBOZREVATEL подробно ответил на все вопросы по рынку земли.
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