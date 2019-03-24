"Не говорите сыну!" В Киеве мужчина жестоко расправился с женой

В Голосеевском районе Киева 24 марта мужчина жестоко убил свою жену посреди улицы в свой день рождения.

Как сообщает Информатор, у пары произошла ссора из-за его пристрастия к игровым автоматам, в результате во время взбучки муж пырнул жену ножом на улице Лятошинского возле рынка "Теремки-2".

По данным издания, это произошло около 01:30, а женщина 1978 года рождения быстро умерла от полученной травмы. Предварительно, убийство совершил ранее судимый 52-летний муж погибшей. Он проходил реабилитацию в наркологическом центре.

Сам же подозреваемый утверждает, что женщину зарезал незнакомый "фраерок", а ему оставалось наблюдать, как супруга погибает у него на руках. Полиция нашла нож рядом с местом инцидента. Во время допроса подозреваемый путался. Еще до обнаружения улики, он сам утверждал, что никакого ножа не видел.

Уточняется, что пара прожила вместе 24 года, у них есть двое детей. Женщина ждала мужа, когда он находился в тюрьме. Он утверждает, что в семье часто случались конфликты из-за ее измен.

Подозреваемый сообщил полиции, что ночью пошел в заведение с игровыми автоматами. Спустя какое-то время женщина пришла в это место и начала выяснять отношения с мужем. После того, как она высказала свое недовольство, вышла на улицу и направилась в сторону дома. Мужчина якобы пошел за ней и, повернув за поворот, увидел рядом неизвестного, который в последствии убежал. А женщина упала на землю и умерла.

Мужа погибшей задержали и сообщили ему о подозрении в убийстве. Он попросил ничего не говорить сыну, чтобы не травмировать психику. Мальчику сейчас 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Харькове 16-летний подросток из-за ревности убил 14-летнюю девочку, нанеся ей многочисленные ножевые ранениям.

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